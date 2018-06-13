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Новости
Украина
13 июня 18, 09:08
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град
гроза
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По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы

Сегодня, 13 июня, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и области прогнозируется ухудшение погодных условий, дождь с грозой. 

На западе будет +26 градусов, востоке +27 градусов, севере +23 градусов, юге +32 градусов. В Киеве воздух прогреется до +26 градусов.



14 июня на севере, востоке, юге и центре пройдут дожди. На западе будет до +25 градусов, востоке +31 градус, севере +27 градусов, юге +33 градусов, центре +28 градусов.



Фото: meteo.gov.ua

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 
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