На Закарпатье град с теннисный мяч повредил 182 дома (ФОТО)

В Закарпатской области в результате сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Стихия привела к повреждению домов в 4 населенных пунктах Иршавского района - селах Брод, Дешковица, Ильница и Осий.

Информация о количестве поврежденных зданий уточняются. Жертв и травмированных в результате непогоды нет, сообщили спасатели.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги в Хустском, Тячевском районах и городе Мукачево.

Спасатели принимают меры по ликвидации последствий непогоды.



