Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
30.73
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 июня 18, 14:44
На Закарпатье град с теннисный мяч повредил 182 дома (ФОТО)
град
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жертв и травмированных в результате непогоды нет

В Закарпатской области в результате сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Стихия привела к повреждению домов в 4 населенных пунктах Иршавского района - селах  Брод, Дешковица, Ильница и Осий.

Информация о количестве поврежденных зданий уточняются. Жертв и травмированных в результате непогоды нет, сообщили спасатели.

Также сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги в Хустском, Тячевском районах и городе Мукачево.

Спасатели принимают меры по ликвидации последствий непогоды.











Источник: liga.net
Ещё по теме:
Ситуация на Закарпатье стабилизировалась
Венгрия прислала восемь тысяч доз вакцины от кори
По Украине массово ходят поддельные купюры
В Канаде эвакуируют тысячи людей из-за паводка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Футбол на крови: серия ярких рисунков перед стартом ЧМ-2018
noimageВесь аннексированный Крым остался без света
noimageПолиция предупредила о проведении учений в Киеве. ФОТО
noimageХудожник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018
noimageСиноптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град
Лента новостей