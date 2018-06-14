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Новости
Украина
13 июня 18, 23:31
Президент наградил Жебривского, а затем уволил
Жебривский
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

Но прежде чем уволить, Порошенко подписал еще один указ – №163/2018 – о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".

Ранее на этой неделе стало известно, что глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подал в отставку по собственному желанию. Он сообщил, что уже обсудил свое решение с Порошенко.

Ранее в среду правительство Украины одобрило отставку Жебривского.
censor.net.ua
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