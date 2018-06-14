Президент наградил Жебривского, а затем уволил

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

Но прежде чем уволить, Порошенко подписал еще один указ – №163/2018 – о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".





Ранее на этой неделе стало известно, что глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подал в отставку по собственному желанию. Он сообщил, что уже обсудил свое решение с Порошенко.





Ранее в среду правительство Украины одобрило отставку Жебривского.



