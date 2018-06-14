Убийство Веремия: Крысину дали пять лет за решеткой. ФОТО

Соответствующее решение огласил судья Николай Ященко, сообщает корреспондент Укринформа.





"Коллегия судей приняла апелляционные жалобы удовлетворить частично: приговор Шевченковского суда от 22 декабря 2017 отменить, вынести новый приговор. Назначить Крысину наказание сроком на 5 лет", - сказал Ященко.









Судебное заседание по делу Юрия Крысина / Фото: Павел Багмут. Укринформ













В то же время суд, по его словам, зачел часть предварительного наказания Крысина по так называемому "закону Савченко" - день за два.





В решении также отмечается, что суд определил, что раскаяние Крысина было неискренним, но содействие следствию было.





В то же время Ященко отметил, что кассация на это решение может быть подана на протяжении 3 месяцев.





Отдельным постановлением от 13 июня 2018 года суд определил, что оснований для возвращения дела на рассмотрение в суд первой инстанции нет (ранее об этом хлопотал в апелляционном суде один из представителей потерпевших – ред.).













В комментарии журналистам после заседания прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской объяснил, что Крысин будет находиться в тюрьме "фактически 4 года и 8 месяцев".





Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что защита Крысина будет подавать кассационную жалобу на это решение.





Как сообщалось, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года возле Софийской площади в Киеве.





Прокуратура подала апелляцию на решение суда.