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14 июня 18, 00:04
Задержали отморозков, избивших мужчину в супермаркете Киева
избиение
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Трое молодых людей напали на мужчину за то, что тот отказался дать им сигарету. Удар, которым пострадавшему сломали челюсть, нанесли внезапно сзади.Охрана "Сильпо" не вмешалась.

В Киеве разыскали двух из трех молодых людей, который избили мужчину, мирно сидевшего на стуле около камер хранения в супермаркете "Сельпо", что на станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Антон Геращенко и выложил фото нападавших.

Нападение произошло вечером, 8 июня. Как ранее рассказал пользователь Фейсбук Виктор Гончарук, который опубликовал видео избиение, пострадавший Евгений Охрименко пошел с женой в супермаркет. На входе неизвестные попросили у него сигарету, но тот отказал. Когда жена пошла покупать продукту, Евгений решил подождать ее на стуле за кассами. К нему подошла та компания, которая попросила сигарету и начала избивать. 

Видео избиения можно посмотреть ЗДЕСЬ. На нем видно, что третий участник нападения, которого еще не задержали, на руках имеет боксерские битки или тактические перчатки с защитой косточек пальцев. Именно он подошел в разгар конфликта сзади и подло, но сильно и точно ударил в челюсть свою жертву. Возможно, нападение было заранее подготовленным, хотя странно, что совершенно в таком людном месте с охраной и множеством видеокамер. 

- Безразличное поведение охранника супермаркета "Сільпо" оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района свое дело уже сделал на 2/3.Двое из трех отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решеткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления... Публикую фото двух из трёх нападавших шакалят. От былой наглости и бандитского форсу не осталось и следа. За задержанием третьего правонарушителя дело не станет, - написал Геращенко. 

 
kp.ua
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