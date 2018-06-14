Надежда Савченко написала Путину письмо (ФОТО)

Народный депутат Надежда Савченко вновь заявила, что написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила помиловать украинских заключенных. Об этом в среду, 13 июня, сообщила пресс-служба нардепа на странице Савченко в Facebook.

В письме Савченко обратилась к "уважаемому Владимиру Владимировичу" как "уполномоченный представитель украинского народа" и как офицер ВСУ, который давал присягу украинскому народу.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, не может не заставить меня обратиться лично к Вам посредством открытого письма, с искренней просьбой освободить граждан Украины любым правовым способом", - говорится в письме.

В своем письме Савченко подчеркивает, что не совершала преступлений против Российской Федерации и никогда не обращалась к Путину с просьбой о помиловании. Савченко называет возможное освобождение украинских политзаключенных "жестом доброй воли Главы Российской Федерации".

"Я прошу Вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен, что для Российской Федерации является важным, исходя из Ваших заявлений", - пишет Савченко.

"Я убеждена в том, что украинский и российский народы будут жить в мире", - резюмировала Савченко.

Она также приложила к письму список из 66 имен заключенных, которых она просит освободить.







