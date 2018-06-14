Политрепрессии в коротком метре: "Список Сенцова" (ВИДЕО)

Ровно месяц назад, 14 мая, приговоренный к двадцати годам колонии строгого режима Олег Сенцов объявил голодовку. Он передал записку через адвоката Дмитрия Динзе всего с одним условием, при котором режиссер снова начнет принимать пищу. "Единственным условием... является освобождение всех украинских политзаключенных находящихся на территории РФ", - написал Олег.

Проект серии документальных короткометражных фильмов "Список Сенцова" московский куратор и режиссер Таисия Круговых придумала в первые дни после объявления Олегом бессрочной голодовки. Она посчитала, что за год в Москве выпускается около шестисот режиссеров кино, и призвала коллег снять по одному мини-фильму про украинских политзаключенных.

Хронометраж каждого ролика – около двух минут. "Люди любят короткие видео в фейсбуке. Если множество просмотров собирают видеосюжеты про собак или дельфинов, неужели истории о заключенных не могут стать смотрибельными?"

Сейчас в проекте участвуют 20 режиссеров, большинство - из России.

Первый фильм появился уже на следующий день, после того, как Таисия поделилась своей идеей - двухминутная история про Сулеймана Асанова, фигуранта так называемого дела "второй Бахчисарайской четверки Хизб ут-Тахрир". Фильм снят одним кадром и показывает фигуру человека, который лежит на земле, с заведеными за голову руками. Звуковым фоном идут фрагменты интервью с супругой Сулеймана, Айше, записи голоса во время обыска в его доме, эпизодов судебных заседаний.





"Список Сенцова. Сулейман Асанов"

Участники проекта планируют довести число фильмов до 85, ориентируясь на число украинских узников Кремля (данные они берут с сайтов "Мемориал" и "ОВД инфо"). Таисия Круговых отмечает, что люди, которые находятся под домашними арестами и подписками о невыезде, также станут героями следующих короткометражек. Пока что она каждый день выкладывает по одному фильму в свой канал на YouTube и на свою страницу в фейсбуке. Надеется, что проект будет продолжаться в таком же темпе. Уже опубликованы сюжеты о Сулеймане Асанове (вторая Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Эмире Усеине-Куку (Ялтинская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Олеге Сенцове ("дело Крымской четверки"), Нури Примове (Севастопольская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Теймуре Абдуллаеве (Симферопольская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Энвере Мамутове (первая Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир"), Станиславе Клыхе ("Чеченское дело").

Сама куратор проекта "Список Сенцова" тоже отсняла одну из работ – это история Теймура Абдуллаева. "То, как его выводили с пакетом на голове – один из очень ярких примеров для меня. Какие книги они читали, какие фильмы смотрели, чтоб прийти в чужой дом, надеть человеку пакет на голову и принудительно увести?»





"Список Сенцова. Теймур Абдуллаев"

Таисия вспоминает, что серьезно заинтересовалась темой политических заключенных после того, как ее саму арестовали в 2012 году. Тогда она готовила документальный фильм "Pussy Riot Avtozak", и режиссера арестовали прямо во время съемок.

Сейчас все готовые короткометражные фильмы из "списка", находятся в открытом доступе. Таисия говорит, что будет только рада, если их будут широко распространять и использовать в СМИ или для кинопоказов. Основой для фильмов являются отснятые любительские видео, журналистские материалы с судов и обысков, аудиозаписи приговоров, фотографии узников. Если все получится, фильмов в проекте должно быть восемьдесят пять - по количеству узников из "списка Сенцова".

- Таисия, что значит заниматься проблемой политических сроков, находясь и живя в современной России?

- Это, знаете, как на черной стене рисовать белой краской в "точечной" технике. Долго, очень долго ничего не будет видно. Но в итоге может получиться нужный результат.



