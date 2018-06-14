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Украина
14 июня 18, 10:28
Суркисам грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы, - НАБУ
НАБУ
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Бюро подозревает, что именно братья Суркисы были настоящими идейными вдохновителями схемы "Энергомережи"

14 апреля на немецко-австрийской границе был задержан скрывавшийся от украинских властей экс-нардеп и фигурант дела "Энергомережи" Дмитрий Крючков. Крючков через свою компанию скупал долги перед облэнерго и при помощи этой схемы обворовал государственные предприятия на сотни миллионов гривен.

По данным НАБУ, Дмитрий Крючков, в 28 лет ставший нардепом от БЮТ - протеже олигарха, вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Бюро подозревает, что именно братья Суркисы были настоящими идейными вдохновителями схемы "Энергомережи", главной жертвой которого стало "Запорожьеоблэнерго", которое Крючков при помощи схемы загнал в долги и из которого вывел более 346 млн гривен.

После экстрадиции из Германии экс-главы "Энергомережи" и получения дополнительной информации детективами НАБУ, Суркисам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за хищение средств в особо крупных размерах.

Напомним, в 2017 году олигархи Суркисы уже вынуждены были явиться на допрос в НАБУ в связи с делом "Энергомережи", но на тот момент как свидетели. Теперь, с задержанием Крючкова и перспективой получения от него новых показаний, братья вскоре и сами смогут оказаться на скамье подсудимых.
kp.ua
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