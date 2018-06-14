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Новости
Украина
14 июня 18, 17:44
"Он был для Украины чужим", - Москаль о Крыме
Москаль
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Крым для Украины был офшорной зоной, где чиновниками отмывалось все награбленное, заявил губернатор.
Крым для Украины был офшорной зоной, где чиновниками отмывалось все награбленное, заявил губернатор.

Крым всегда был чужим для Украины, считает губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Он был для Украины чужим. Крым для Украины - это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" - все, кто имел деньги. Как и проститутки", - заявил глава Закарпатской ОГА в интервью Обозревателю.

По его словам, все российские артисты, кому запрещен сейчас въезд в Украину, выступали тогда во дворце Юбилейный в центре Ялты.

"И все наши вожди тогдашние приглашение получали. Я не говорю, что я не получал, давали не по фамилии, а по должности. О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали. Все дома, дворцы, все, что не имело подтверждающих документов, было куплено за взятки", - подытожил Москаль.

Отметим, накануне в Крыму из-за аварии пропало электричество. В течение нескольких часов электроснабжение было восстановлено. 
Korrespondent
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