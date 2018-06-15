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Украина
15 июня 18, 08:10
Сутки в ООС: двое погибших, шесть раненых
ООС
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Сепаратисты 33 раза обстреливали позиции украинских военных, в том числе из запрещенного оружия.

В течение минувших суток сепаратисты 33 раза обстреливали позиции украинских военных. Двое украинских военных погибли, еще шесть получили ранения и были госпитализированы. Об этом  в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 15 из 33 обстрелов велись из запрещенного минскими соглашениями минометов 120 и 82 мм калибра.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - сообщают украинские военные.

По данным разведки, в течении 14 июня, 12 сепаратистов были уничтожены и 10 получили ранения.

Как сообщалось, в течение предыдущих суток в зоне проведения ООС произошло 33 обстрела, четверо военнх были ранены.
Korrespondent
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