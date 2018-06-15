Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.51
USD
26.32
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 июня 18, 08:20
Вода на Донбассе загрязнена стоками - исследование
сточная вода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Большинство очистных сооружений канализации в городах и поселках находятся в неудовлетворительном состоянии. А местами их и вовсе нет.

Сточные воды на Донбассе загрязнили не только поверхностные, но и подземные воды. Об этом говорится в отчете об экологической ситуации в Донецкой и Луганской областях Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Одной из причин неудовлетворительного экологического и санитарного состояния поверхностных, а также подземных вод является длительное загрязнение их неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами канализационных и очистных сооружений, эффективность работы которых является весомым фактором экологической и эпидемической безопасности населения", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство очистных сооружений канализации в городах и поселках находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а некоторые населенные пункты вообще не обеспечены централизованной системой канализации.

Также авторы отчета утверждают, что утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется почвенным методом, что является "потенциальной экологической и эпидемической опасностью для окружающей среды и населения".

"Угроз, которые существуют сейчас на Донбассе и связанны с ухудшением водных ресурсов, много и они разнообразны. Это и затопление шахт, разрушение защитных сооружений вокруг так называемых хвостовищ (озера, в которых хранятся сточные воды), это и вредные вещества, в частности, ртуть, которая использовалась в химическом производстве. Химическое загрязнение воды происходит вследствие поступления в водоемы со сточными водами различных вредных примесей неорганического и органического происхождения", - отметили разработчики экологического отчета.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ухудшается качество питьевой воды. 30 проб показали, что вода в регионе находится в категории "грязная" и "очень грязная".

Ранее в Киеве заявили, что Донецк уходит под землю. При этом в регионе есть около 200 объектов, которые несут риски для местного населения в случае разрушения.

  
Korrespondent
Ещё по теме:
Особенности откачки канализации
ОБСЕ: В ДНР затопят шахту, где был ядерный взрыв
Работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел
Затопление "ядерной" шахты может стать вторым Чернобылем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Детали взрыва авто с детьми в Киеве сообщил Аваков (ВИДЕО)
noimageВ сети показали видео уничтожения позиций сепаратистов
noimageСутки в ООС: двое погибших, шесть раненых
noimageВ Киеве взорвался автомобиль, ранены четверо детей
noimageНАБУ открыло дело против президента ФФУ
Лента новостей