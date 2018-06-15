Вода на Донбассе загрязнена стоками - исследование

Сточные воды на Донбассе загрязнили не только поверхностные, но и подземные воды. Об этом говорится в отчете об экологической ситуации в Донецкой и Луганской областях Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Одной из причин неудовлетворительного экологического и санитарного состояния поверхностных, а также подземных вод является длительное загрязнение их неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами канализационных и очистных сооружений, эффективность работы которых является весомым фактором экологической и эпидемической безопасности населения", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство очистных сооружений канализации в городах и поселках находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а некоторые населенные пункты вообще не обеспечены централизованной системой канализации.

Также авторы отчета утверждают, что утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется почвенным методом, что является "потенциальной экологической и эпидемической опасностью для окружающей среды и населения".

"Угроз, которые существуют сейчас на Донбассе и связанны с ухудшением водных ресурсов, много и они разнообразны. Это и затопление шахт, разрушение защитных сооружений вокруг так называемых хвостовищ (озера, в которых хранятся сточные воды), это и вредные вещества, в частности, ртуть, которая использовалась в химическом производстве. Химическое загрязнение воды происходит вследствие поступления в водоемы со сточными водами различных вредных примесей неорганического и органического происхождения", - отметили разработчики экологического отчета.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ухудшается качество питьевой воды. 30 проб показали, что вода в регионе находится в категории "грязная" и "очень грязная".

Ранее в Киеве заявили, что Донецк уходит под землю. При этом в регионе есть около 200 объектов, которые несут риски для местного населения в случае разрушения.