Детали взрыва авто с детьми в Киеве сообщил Аваков (ВИДЕО)

Владелец автомобиля Волга, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, мог заминировать авто после кражи инструментов из машины. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, накануне в Святошинском районе Киева дети проникли в припаркованный автомобиль, открыли бардачок, после чего раздался взрыв.













"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.





Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.





В то же время ТСН сообщает, что владелец авто утверждает, что ни ему, ни родственникам не известно, как взрывчатка оказалась в авто.





В сети также появилось видео с места событий сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.







