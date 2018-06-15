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Украина
15 июня 18, 10:10
Детали взрыва авто с детьми в Киеве сообщил Аваков (ВИДЕО)
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После кражи вещей из автомобиля владелец установил взрывчатку-ловушку. Он задержан в Ровенской области.

Владелец автомобиля Волга, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, мог заминировать авто после кражи инструментов из машины. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, накануне в Святошинском районе Киева дети проникли в припаркованный автомобиль, открыли бардачок, после чего раздался взрыв.



"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.

В то же время ТСН сообщает, что владелец авто утверждает, что ни ему, ни родственникам не известно, как взрывчатка оказалась в авто.

В сети также появилось видео с места событий сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.


Отметим, все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет.

Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - в коме. 
Korrespondent
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