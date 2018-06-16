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Новости
Украина
15 июня 18, 23:15
Подразделения ВСУ в Авдеевке пытаются окружить
Подразделения ВСУ
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Диверсионные группы пытались обойти позиции украинской армии с флангов, но их остановил встречный огонь.

В течении пятницы, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил (ОСС) на Донбассе, противник 15 раз обстреливал позиции украинских войск. Под Авдеевкой диверсионный группы пытались окружить позиции ВСУ, но были отброшены встречным огнем. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ОСС на странице в Фейсбуке. 

- ... в Донецкой области противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы наших позиций из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением... В темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. Вовремя открытый огонь заставил боевиков отказаться от своих намерений и отступить, - сказано в сообщении. 

Противник также активно действовал на Мариупольском направлении. 

- По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяное оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалась с Саханка и соседних населенных пунктов, находящихся под временным контролем врага, - сказано в сообщении.
kp.ua
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