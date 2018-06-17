Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.55
USD
26.33
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 июня 18, 19:47
Наемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина
Украина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жительница Пивденного 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Жительница Пивденного 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Как пишут на сайт полиции Донетчины, происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

Пострадавшая доставлена ​​в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение. Потерь нет
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Кабуле прогремели взрывы: погиб 21 человек
В Кабуле смертники совершили сразу два теракта
Как кадровые военные РФ били Градом по Мариуполю. ВИДЕО
На Донбассе обстреляли поселок Южное
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Черкассах взорвалась машина. Погиб местный бизнесмен
noimageКакую судьбу готовит Путин Донбассу, объяснил Горбулин
noimageСутки на Донбассе прошли без потерь, 36 обстрелов
noimageПодразделения ВСУ в Авдеевке пытаются окружить
noimageДело Бабченко: новые подробности
Лента новостей