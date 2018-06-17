Наемники РФ обстреляли Пивденное, ранена женщина

Жительница Пивденного 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Как пишут на сайт полиции Донетчины, происшествие произошло сегодня около 13:40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

Пострадавшая доставлена ​​в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения с обострением на отдельных направлениях. Противник 36 раз нарушил режим прекращения огня, из них 9 раз применял тяжелое вооружение. Потерь нет