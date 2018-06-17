Какую судьбу готовит Путин Донбассу, объяснил Горбулин

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовит для Донбасса "судьбу Чечни". Об этом написал в статье для Зеркала недели советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

"Понятно, какую судьбу украинскому Донбассу и Украине готовит Путин — он об этом вполне откровенно сказал в своем интервью немецкому телеканалу ORF. Речь идет об "украинской Чечне", где Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия", - отметил Горбулин.

По его словам, пример России показывает, что это однозначно тупиковый путь.

"Безусловно, Украина не готова обсуждать подобные сценарии", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что в вопросе введения миротворцев у Украины есть стратегия.

"Но даже в этом вопросе нам потребуется много твердости, особенно в части выбора того, кто станет группой миротворцев. Поскольку они тоже бывают разные. Бывают такие, как украинские миротворцы в Сараево, которые помогли восстановить работу трамвая и тем самым побороть транспортный коллапс в разрушенном войной городе. А бывают такие, как российские в Восточной Славонии, которые помогали сербам портить избирательные бюллетени. Так что, какие "голубые каски" войдут на Донбасс — очень важно", - сказал Горбулин.

Горбулин убежден, что Кремль поднимает ставки. "Похоже, готовит год террора против мирных регионов, против уязвимых целевых групп, в том числе детей. Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть, с которой, безусловно, и основной спрос", - объяснил директор Национального института стратегических исследований.

По его мнению, РФ таким образом хочет показать, что может делать на территории Украины все, что захочет.

"Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное — не бояться, как говорил в свое время Папа Римский Иоанн Павел II борцам с российским коммунизмом. Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - уточнил Горбулин.

28 декабря 2017 года Горбулин заявлял, что конфликт в Донбассе создает стратегическую проблему для Запада, а вопрос возникновения "большой войны" - это вопрос политического будущего страны-агрессора России.