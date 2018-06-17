ВСУ отбили атаку по Мариуполем, ранены два бойца

За минувшие сутки, 16 июня, подразделения сепратистов 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них пять раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что на луганском направлении обстановка частично обострилась в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого на Дебальцевском направлении.

На горловском и донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником. Сепаратисты применяли стрелковое оружие в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецком, Авдеевке и Марьинке.

На мариупольском направлении ситуация оставалась сложной. Там бои не прекращались в районах населенных пунктов Талаковки, Водяного, Лебединского и Широкино.

"Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустила продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, в течение 16 июня один сепаратист был уничтожен.

Напомним, за сутки 15 июня на Донбассе зафиксировали 36 вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.



