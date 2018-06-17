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Украина
17 июня 18, 09:13
Марш равенства 2018 (онлайн трансляция)
Марш равенства
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В воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства.

В воскресение, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства с представителями украинского ЛГБТ сообщества.

Акция с участием представителей сексуальных меньшинств и лиц, поддерживающих право людей на свободный выбор ориентации начнется возле здания Национальной оперы Украины в 9.00. Запланировано участие более пяти тысяч человек.

С просьбой к властям Киева об отказе проведения мероприятия уже выступил глава УПЦ Московского патриархата Митрополит Онуфрий. А вот депутаты Европарламента попросили народных избранников принять участие в Марше равенства.

За несколько дней до демонстрации омбудсмен Людмила Денисова призвала мэра Киева Виталия Кличко и начальника Нацполиции Сергея Князева обеспечить порядок во время проведения Марша. Обращение обмудсмена, в котором говорится о недопущении дискриминации и насилия по отношению к участникам акции, также было отправлено в Верховную Раду Украины. 

Людмила Денисова напоминает о том, что каждому гражданину страны Основным Законом государства гарантировано право свободно выражать свои взгляды и собираться на мирные демонстрации. 

Правоохранители охраняют порядок на марше ЛГБТ сообщества в Киеве (фото: EPA/UPG)

Марши равенства проходят в нашей стране с 2013 года, хотя первое подобное мероприятие должно было состояться годом раньше. В 2014 году шествие было отменено. Практически все проведенные Марши заканчивались потасовками между правоохранителями и противниками ЛГБТ-сообщества. Только в 2016 году акция в самом центре столицы закончилась без происшествий.

Марш равенства в Киеве в 2017 году:

Марш равенства 2018. Онлайн трансляция

Korrespondent
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