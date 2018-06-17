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Украина
17 июня 18, 09:27
В Киеве будут закрыты некоторые станции метро
метро
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В воскресенье в Киеве состоится Марш равенства “КиевПрайд”.

Работа станций "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" Киевского метрополитена ограничена с самого утра в связи с проведением сегодня "Марша равенства".

Об этом информирует пресс-служба Киевского метрополитена.

Согласно сообщению, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра.

Как отмечается, соответствующее решение принято на основании "Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия "Марша равенства" 17 июня.

Как сообщалось, накануне вечером на станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Золотые волота", "Майдан Незалежности" и "Крещатик" пришлось закрыть из-за анонимного сообщения о заминировании. Позже в пресс-службе метрополитена сообщали, что станции "Майдан Незалежности", "Крещатик" и "Золотые волота" проверили и они возобновили работу. Взрывчатки не нашли.
telegraf.com.ua
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