День отца-2018: история и традиции праздника

На сегодняшний день в Украине существует много добрых и трогательных праздничных дат, которые помогают украинцам забыть о повседневных заботах и рутине, расслабляясь и заряжаясь положительной энергией. Среди праздничных дат выделяется на протяжении последних лет День отца — в 2018 году мы празднуем в воскресенье, 17 июня.





Следует отметить, что в мире День отца отмечался задолго до того времени, как история пришла в украинские земли. Говоря об истории возникновения вышеуказанного праздника, необходимо вспомнить 1910 год, ведь именно тогда впервые проведено похожее торжество — оно произошло в американском городе Спокан, штате Вашингтон.













Основательницей праздника Дня отца стала миссис Додд. Ей захотелось поблагодарить собственного отца, который воспитывал еще пятерых детей. Именно поэтому она обратилась с просьбой к мэрии города, в котором жила, для учреждения нового праздника, чтобы все желающие смогли поблагодарить своих родителей.





Узнав об этой идее, руководство города сразу же согласилось, однако не определилось с датой праздника. Первоначально предлагалась дата пятого июня, когда родился папа миссис Додд, но учитывая недостаточный уровень подготовки к празднованию, его перенесли на пару недель позже названной даты.













Необходимо подчеркнуть, что жители разных американских городов не имели возможность знать, когда День отца: в США дата отмечалась в разные дни. Такая ситуация продолжалась до 1966 года, тогда президент Америки Линдон Джонсон объявил праздник общенациональным.





День отца считается довольно семейным, уютным и теплым праздником. Учитывая то, что праздничная дата пришла в Украину совсем недавно, в этот день все любящие дети могут обратиться к своим родителям с благодарностью, выражая чрезвычайное уважение и любовь.





Напомним, ранее мы сообщали, когда и сколько украинцы будут отдыхать в июне 2018 года.



