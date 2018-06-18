Где чаще попадаются фальшивые деньги и как их распознать?

Если вы обнаружили у себя фальшивые деньги, лучше обратиться в полицию, а не пытаться их сбыть





Недавно стало известно, что за 2017 г. в Украине было изъято из обращения почти 10,5 тыс. поддельных банкнот. Оказалось, что чаще всего подделывали купюры номиналом 500 грн. Сайт "Сегодня" рассказывает, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги.





Где чаще всего можно наткнуться на фальшивые деньги





Согласно отчетам Национального банка Украины, из общего количества изъятых банкнот 61% составили купюры номиналом 500 грн. Меньше подделывали 200 грн – 7% от общего количества, 100 грн – 17%, а 50 грн – 13% подделок.





Назвать это явление массовым и критическим будет слишком опрометчиво. Так, в прошлом году на 1 млн купюр настоящих гривен приходилось всего 3,6 штуки поддельных. Правда, справедливости ради, отметим, что, по сравнению с 2016 г. этот показатель все же вырос. Тогда на миллион приходилось 2,8 фальшивых банкноты. А вот, например, в ЕС цифры гораздо выше, там на миллион настоящих денег приходится целых 33 поддельных купюры.





Подделывают в основном крупные деньги ­– 500, 200 и 100 грн., а вот случаи подделок купюр мелкого номинала единичные.





Эксперты рассказали, где люди чаще всего могут стать жертвами и получить фальшивые деньги. Такими местами стали рынки и различные массовые мероприятия.





"Чаще всего люди получают фальшивые деньги на рынках, в магазинах, а также при продаже товаров через сайты объявлений, где подразумевается личная передача денег и товара. Реже это случается в обменниках и банкоматах", – поясняет ситуацию адвокат Татьяна Лежух-Вовк.





Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также отмечает, что фальшивые деньги чаще всего можно получить у продавцов на рынках, в мелких магазинах, которые принимают оплату наличными.





"Также это происходит на разных массовых мероприятиях, ярмарках и фестивалях – там, где люди рассчитываются наличными деньгами. Чтобы максимально обезопасить себя от получения поддельных денег необходимо:





- отдавать предпочтение безналичному расчету;

- обменивать валюту в банках;

- проверять полученные купюры на месте, желательно с помощью специального аппарата;

- не менять мелкие купюры на крупные, на рынках, в мелких торговых точках или у частных лиц", – советует Елена Коробкова.





Как распознать подделку





Как правило, качество поддельных денег значительно хуже, нежели настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает довольно сложно, поэтому рассказываем, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы не стать обладателями поддельных денег.





Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, также там отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения.





Более детально внимание стоит обратить на:





- водяные знаки: если рассматривать банкноту против света, можно заметить многоцветный портрет исторической личности, который повторяет изображение, напечатанное на лицевой стороне банкноты. Также там есть изображение цифрового номинала или же графический знак гривни;





- скрытое изображение – это, номинал купюры, который расположен в верхнем углу и который видно при рассматривании банкноты под острым углом зрения к источнику света;





- сквозной элемент – изображение, выполненное в одном месте с обратной и лицевой сторон банкноты, которое складывается в единый рисунок;





- оптически-переменная краска – на купюре 500 грн образка 2015 г. ею напечатана развернутая книжка, на ранних версиях купюр был напечатаны своеобразные ромбы. Рисунок, выполненный такой краской, меняет цвет и переливается под разными углами зрения;





- защитная полимерная лента – лента темно-серого цвета введена в поверхность купюры, на ней можно рассмотреть надписи с номиналом купюры и знак гривны;





- микротексты – это повторяющиеся надписи в углу купюры, которые можно рассмотреть при помощи увеличительного стекла;





Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, что легко определяется на ощупь.













Что делать, если обнаружил у себя фальшивые деньги





Если вы распознали у себя поддельные деньги, паниковать не стоит. Конечно, любой может оставить все как есть и попытаться незаметно рассчитаться этой купюрой, но если это вычислят – будьте готовы к встрече с полицией, т.к. вы фактически сбываете фальшивые деньги. Лучший вариант – это сообщить о фальшивке в полицию.





"В случае, если человек обнаружил фальшивку, ему нужно немедленно сообщить об этом в полицию. При написании объяснений постараться чётко воспроизвести обстоятельства, суммы, контакты людей, от которых были получены фальшивки. Ни в коем случае не стоит пытаться сбыть купюры, так как в этом случае человеку будет грозить уголовная ответственность. Прецедент в контексте осуждения человека, который получил фальшивые 200$ за свой товар, уже имеется. Естественно, что шансы на возвращение денег в такой ситуации – минимальны, но лучше все же ограничиться потерей лишь денег", – комментирует ситуацию Татьяна Лежух-Вовк.





Елена Коробкова также говорит, что если фальшивую купюру обнаружили в отделении банка или пункте обмена валют, то сотрудник учреждения изначально определит, к какой категории она относится – сомнительных, или имеющих признаки подделки. После чего на такие купюры составляется акт с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер по передаче ценностей.





"Клиенту выдают справки и банкноты для проверки правильности указанных данных, а затем деньги забирают на проверку в Национальный банк, проверка проводится в течение пяти рабочих дней. Согласно требованиям регулятора сотрудник банка при обнаружении сомнительных или имеющих признаки подделки купюр должен вызвать полицию", – говорит Коробкова.





Если же человек сам обнаружил фальшивые банкноты, эксперты единогласно советуют обращаться в полицию: там придется дать детальные показания, чтобы правоохранители определили, как купюра попала к человеку.





"По поводу обнаружения фальшивой купюры в участке заведут дело, проведут специальные экспертизы и расследования. В том случае, если деньги по результатам проверки окажутся настоящими, клиенту позвонят из банка или полицейского участка и отдадут банкноты на руки или зачислят на счет. Если деньги окажутся фальшивыми, есть возможность взыскать убытки с лица, от которого он их получил, но сделать это возможно будет только на этапе судебного процесса", – подытожила Коробкова.



