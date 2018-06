Дело Манафорта: Усиливается давление на Белый дом

Прошлая неделя принесла политтехнологу Полу Манафорту немало проблем. Сначала усиление давления по делу связей избирательной кампании Дональда Трампа с РФ в связи с надвигающейся необходимостью дать показания по этому поводу. Однако пятница стала и вовсе провальной — Манафорта взяли под стражу. Причина этого действия не менее тревожна для экс-главы штаба Трампа: его обвиняют в попытке давления на свидетелей.

Несмотря на то, что самым громким обвинением против Манафорта остается именно дело связи команды Трампа с Россией с попыткой повлиять на исход выборов, в этот раз в эпицентре событий оказалось другое обвинение. Свидетели, которых предположительно пытался убедить Манафорт, проходят по делу о незаконном лоббизме интересов беглого украинского президента Виктора Януковича в Европе и США. Delo.UA разбиралось во всей истории, а также ее последствиях для Белого дома и Украины.

Пол Манафорт — практически ветеран политтехнологий и лоббизма. Главными его клиентами были преимущественно люди из автократических государств Африки и Азии. Однако одним из самых длительных стало сотрудничество с украинским беглым президентом Виктором Януковичем. Последний получал от Манафорта не только очищение своей репутации и продвижение в странах Запада, но и консультации во время выборов в 2010 и 2012 годах. Позднее его имя всплыло в так называемой "амбарной книге Партии регионов", где сообщалось о теневых выплатах украинских властей Манафорту.

Но по-настоящему серьезной кампанией для политтехнолога стали американские президентские выборы в 2016-м, когда он был главой штаба кандидата в президенты США Трампа. Позже именно Манафорт стал одним из людей в окружении Трампа, которого подозревали в сотрудничестве с российскими властями. Вместе с масштабной кампанией в социальных сетях это кидало тень на легитимность избрания президента. И в сентябре 2017 глава ФБР Роберт Мюллер начал специальное расследование возможных связей окружения Трампа с РФ в целях повлиять на исход выборов.

Трамп открестился от связей с Манафортом, отметив, что он был главой его штаба лишь 49 дней, хотя фактически он управлял кампанией на протяжении пяти месяцев. Так или иначе, теперь политтехнолога и лоббиста обвиняют в целом букете преступлений — от неуплаты налогов и незаконного лоббирования (интересы Януковича и российского олигарха Олега Дерипаски Манафорт представлял без соответствующей регистрации в США), до отмывания денег и заговора против США.

С самого начала процесса Манафорта отпустили под залог в 10 миллионов долларов, не ограничивая его передвижения на момент следствия. Позднее это решение было изменено в пользу домашнего ареста, поскольку подозреваемый "не оправдал предоставленного ему доверия". Однако сейчас речь идет о помещении Манафорта под стражу, что означает гораздо более серьезный режим.

Причиной этому стало давление Манафорта и его представителей на двоих свидетелей в деле о незаконном лоббировании интересов Януковича. По словам одного из свидетелей, Манафорт пытался убедить его несколько изменить свои показания. Вместо того, чтобы сообщить, что лоббист занимался отбеливанием имиджа Януковича в Европе и США, свидетелю предлагали сообщить лишь о европейском направлении, умалчивая об Америке.

Адвокат Манафорта опроверг все обвинения (с ними не согласен и сам подозреваемый) и даже отметил, что им есть что предоставить в суде. Однако инцидент несет огромные риски для авантюрного политтехнолога. Кроме взятия под стражу, это предусматривает новое обвинение против самого Манафорта. А давление на свидетелей само по себе является достаточно тяжким преступлением.

Взятие под стражу одного из фигурантов дела Мюллера стало достаточно символическим. Комиссия по расследованию этого дела работает примерно год, и именно направление Манафорта остается самым серьезным звеном расследования. Связи штаба Трампа с россиянами расследовали сразу на нескольких уровнях — в Сенате, Конгрессе и непосредственно ФБР. Расследование Конгресса сошло на нет из-за высокой лояльности президенту, вплоть до предоставления материалов следствия в Белый дом. Подобные, хотя и менее явные тенденции имело и сенатское расследование. Расследование же ФБР постоянно находится под нападками со стороны прессы — как про-президентской, так и его критиков. Первые говорят о бессмысленности расследования, тогда как вторые строят теории возможного спуска расследования на тормозах.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn"t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!

Все это нашло свое отображение в общественных настроениях. Если год назад 64% поддерживало расследование, то теперь сторонников такого расследования осталось 52%. Кроме того, расследование максимально политизировано и уже скорее ориентировано на противостоянии противников президента (желающих импичмента) и его союзников (стремящихся закрыть этот вопрос до осенних промежуточных выборов).

В то же время замять расследование хочет и Трамп. Это видно и по его риторике, и по словам Джеймса Коми — прежнего главы ФБР. Последний сначала получил предложение от Трампа быть "лояльным" в вопросах расследования связей с Россией, а потом, не предоставив положительного ответа, был уволен. Стоит упоминания и ранее опубликованная информация о возможном разговоре между президентами Дональдом Трампом и Петром Порошенко о судьбе украинского расследования против Манафорта. Тогда сообщалось, что именно закрытие дела могло быть предметом торга за предоставление новой военной помощи от США.

И хотя официальных подтверждений такой информации нет (обе стороны ее опровергают), понять ее причины можно. Дело Манафорта остается главным ньюсмейкером в расследовании по связям с Россией, что обеспечивает постоянное давление на Белый дом. И из него команде президента хотелось бы выйти с наименьшими потерями.

По иронии судьбы именно украинская часть обвинения остается самой существенной против Манафорта (по крайней мере, согласно открытым источникам). А это значит, что именно работа Манафорта на Януковича может стать катализатором всего процесса против окружения Трампа.

