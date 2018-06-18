Сутки в ООС: 20 обстрелов, один раненый

За прошедшие сутки сепаратисты 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением минометов. Один украинский военный получил ранение. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Так, на луганском направлении около 19 часов и в полночь сепаратисты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе н.п. Крымское и Новотошковское. Один украинский защитник во время обстрела получил ранение.

Кроме этого, запрещенное минскими договоренностями оружие сепаратисты применили на донецком направлении, в районах н.п. Пески и Старогнатовка.

На мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах н.п. Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, за минувшие сутки 5 сепаратистов получили ранения.

Потерь среди украинских войск за текущие сутки нет.

Напомним, за сутки 16 июня подразделения сепаратистов 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них пять раз - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.