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Украина
18 июня 18, 11:15
Журналиста Юрия Никитенко избили в Херсоне. ФОТО
Юрий Никитенко
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Неизвестные напали и избили журналиста Юрия Никитенко в Херсоне возле стоянки автомобилей.

В Херсоне возле стоянки автомобилей неизвестные напали и избили журналиста Юрия Никитенко

Об этом пишет сам пострадавший журналист в Facebook.

"Только что на Шуменском на меня напали двое. Повалили на землю и избили. Поджидали возле автостоянки. Ждали именно меня. Вызвал полицию", - сообщил Никитенко.

Позже он написал, что нападавшие - двое бородачей, поджидали возле стоянки.

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"После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - отмечает журналист.
censor.net.ua
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