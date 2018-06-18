Перед домом Луценко "похоронили" Конституцию Украины. ФОТО

В Киевской области возле города Ирпень в субботу, 16 июня, около 500 местных жителей провели “антикоррупционный автопробег“ в знак протеста игнорирования интересов общества местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе.

Об этом сообщают Українські новини.

Прошел год со дня обещания Генпрокурора прекратить беззаконие в Приирпеньи, но с тех пор никаких сдвигов не произошло. Поэтому жители Ирпенского региона решили объединиться в общественное движение против произвола местных чиновников, которых покрывает Генпрокуратура.





16 июня 2018 г. в Приирпеньи прошла общественная акция, во время которой около 500 человек организовались в "антикоррупционный автопробег" в знак протеста игнорирования интересов общества местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе.

Организатор автопробега - Общественное движение "Ирпень против Карплюка и "Новых лиц"", в который вошли представители инициативных групп микрорайонов г. Ирпень, с. Стоянка и пгт. Коцюбинское, "Общественная инициатива Алексея Зиневича", ОО "Сила молодежи", ОО "Фронт за реформы", ОО "Зеленый Ирпень", "Общественное движение защиты зеленых зон Киевщины", представители комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Народный Совет" и другие.

Автопробег завершился общественным походом к дому Ю. Луценко в Стоянке. Участники воспроизвели "ритуальную" колонну погребальной процессии, которую сопровождал оркестр. Активисты несли "Уголовный кодекс Украины", перевязанный траурной черной лентой, гроб и цветы. Ритуал "похорон" "Конституции Украины" у дома генпрокурора символизировал, что Ю. Луценко своим бездействием фактически похоронил правосудие в Приирпеньи.

В ходе акции сотни участников потребовали беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды, которые "зависли" на неопределенный срок. Участники митинга озвучили перечень незаконных действий со стороны местных властей, с которыми сталкиваются жители Приирпенья.

- незаконное лишение граждан прав на земельные участки, которые они обрабатывают на законных основаниях более 20 лет;

- тотальное уничтожение зеленых зон и вырубка лесов;

- застройка, засорение и загрязнение, добыча торфа и снятие плодородного слоя почвы на пойменных землях рек Ирпень и Буча;

- уничтожение экосистемы региона;

- незаконная застройка, строительные махинации и аферы, присвоение денежных средств инвесторов (покупателей)

- отсутствие в течение длительного времени коммуникаций (электро-, газо-, водоснабжения) необходимых для удовлетворения элементарных потребностей людей;

- тотальное разворовывание бюджета;

- незаконное выделение земельных участков;

- избиения активистов и травля общественных деятелей.

В частности на сегодня, на Ирпенского мэра, который до сих пор работает на своей должности, открыто десять уголовных дел. Так, В. Карплюка обвиняют по ст.255 (создание преступной организации с целью завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах), а также по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенное в составе преступной организации) УК Украины.

Десятки дел открыты также на членов его команды, замешанных в уголовных преступлениях, однако они так же работают в горсовете. Ни по одному делу не принято законного окончательного решения (не сдано и не направлено в суд ни одного обвинительного акта).

По свидетельствам местных активистов, несмотря на ряд нарушений Закона Украины в этом регионе, правоохранительные органы не реагируют должным образом. Тем самым Генеральная Прокуратура Украины фактически потакает преступникам, которые цинично игнорируют законы Украины и пренебрегают интересами общества. Ситуация с каждым днем обостряется, а социальное напряжение в регионе только растет.

Ю.Луценко так и не вышел к участникам акции, однако общественные активисты настроены решительно. Сейчас инициаторы автопробега планируют собрать пресс-конференцию, чтобы зафиксировать все требования как официальный запрос к Генпрокурору с требованием взять его на личный контроль.



