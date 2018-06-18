Когда ВР может взяться за обновление ЦИК, рассказал Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что парламент может в следующий пленарный четверг, 5 июля, рассмотреть назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

"Скорее всего в следующий (пленарный - прим. ред.) четверг мы будем рассматривать и ЦИК. Поэтому это, как и закон о безопасности и обороне, тоже займет определенное время", - сказал спикер.

25-29 июня депутаты работают в округах с избирателями, и поэтому следующая пленарная неделя состоится 3-6 июля.

Как сообщалось, 18 мая Парубий отмечал, что парламент должен принять решение относительно увольнения действующих членов ЦИК и назначить вместо них новых членов до 1 июля.

В то же время он подчеркнул, что в сессионный зал этот вопрос можно будет вынести только тогда, когда будет найден окончательный компромисс между всеми фракциями относительно назначения нового состава.

По результатам консультаций председателей фракций и руководства парламента 16 мая некоторые фракции выступили за продолжение консультаций относительно назначения нового состава комиссии.

В частности, фракция "Народный фронт" отметила необходимость найти законный механизм назначения 13 членов ЦИК из 14 кандидатур, которые были внесены Президентом Петром Порошенко.