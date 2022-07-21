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21 июля 22, 13:20
День Казанской иконы Божией Матери: приметы и традиции
Казанская икона Божией Матери
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Ежегодно 21 июля православные почитают Казанскую икону Божией Матери. В этот день верующие отправляются на службу, чтобы вознести молитвы, изменить свою жизнь в лучшую сторону и укрепить веру в Господа.

История Казанской иконы зафиксирована в церковных документах и хранится на протяжении не одного столетия. Обретение иконы после разрушительного пожара в Казани произошло благодаря девочке Матроне, которой Богородица указала на место, где под слоем пепла и обломков сгоревшего дома был сокрыт образ.

Живущая в Казани девочка поведала о своем сне родителям, которые не поверили в рассказы ребенка. Лишь после того, как Матрона настояла на своем, икона была найдена. Событие произошло 21 июля, и с этих пор дата является днем почитания чудотворной иконы. Богородица трижды являлась во сне к Матроне, чтобы та запомнила месторасположение иконы и смогла точно указать взрослым направление для поисков.

Святой лик был передан на хранение в церковь имени Николы Тульского, где верующие смогли убедиться в чудотворных способностях иконы. Перед Казанским образом Богоматери многие люди получили исцеление от недугов. По прошествии нескольких лет икону передали в женский монастырь. В нем приняли постриг выросшая Матрона и ее мать, которые решили посвятить жизнь служению Господу.

Главное торжество происходит "на родине" иконы, в славном городе Казани. 21 числа в каждой церкви и храме проводят крестные ходы и служат молебны в честь Богоматери. 

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Перед иконой можно попросить:

  • исцеления от недугов;
  • прощения грехов;
  • помощи в насущных делах;
  • укрепления в вере;
  • защиты от зла и врагов;
  • о семейном счастье;
  • о защите в дороге.

Многие паломники подтверждают чудотворные свойства иконы, исцеляясь от болезней и преодолевая трудности с Божьей помощью.

источник: podrobnosti.ua

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