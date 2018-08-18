Украинцев хотят удивить яблоками со смайликами

В Винницкой области фермеры стали выращивать яблоки со смайликами. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 17 августа.

Технологию позаимствовали у японцев: берут наклейку со смайликом, наклеивают на плод, пока он еще зеленый. Наклейка висит, пока яблоко не созреет, затем ее сдирают. В результате – получаются яблоки с естественным смайликом, – говорится в сообщении.

Наклейка имеет свойство растягиваться и не травмирует яблоко. В итоге оно сохраняет все свои полезные свойства.

Отмечается, что за одно яблоко со смайликом просят шесть гривен. В следующем году фермеры планируют начать выращивать со смайликами груши и сливы.

Ранее в Одессе из тысяч перчаток выложили огромный смайлик площадью около 40 квадратных метров. Его диаметр превысил шесть метров. Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.

А в Турции нашли самый древний смайл. Символ обнаружили на кувшине, который был изготовлен примерно в 1700 году до нашей эры, из него пили шербет.



