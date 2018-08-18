Украине не нужно идти по пути реформ в Грузии или Сингапуре

Демократия - это самый большой стопор реформ. Реформы в авторитарных условиях происходят значительно быстрее и значительно проще, чем в демократических.

Об этом в интервью Громадському радіо заявил экс-главой департамента государственных закупок Министерства экономического развития и торговли Украины, основатель "ProZorro" Александр Стародубцев, передает Цензор.НЕТ.

":Сейчас политический порядок в Украине очень сложный, с моей точки зрения, это самое сложное, что происходит с нами. Это не о том, как у нас проходят выборы или как работает наша демократия, это о том, насколько мы сами меняемся, насколько сами перестаем плевать на улицах, соблюдать правила дорожного движения, платить налоги и так далее. И это достаточно медленный процесс, который идет не быстро. Например, Фрэнк Фукуяма говорит, что у украинцев очень завышенные ожидания. Он говорит, что нашей стране реально четыре года, что мы вместе родили хорошую страну на Майдане и за четыре года получили огромные достижения: остановили агрессию, почистили банковский сектор, отказались от российского газа, добавили в прозрачности, то есть мы знаем о наших чиновников значительно больше, чем мы знали четыре года назад. И это, по его словам, очень крутые достижения, никто этого не делает за четыре года. Конечно, хочется больше, мы скулим, что реформы движутся медленно, но мы должны понимать, что если четырехлетний ребенок не решает квадратные уравнения, это не повод ее бить. Это повод помогать. Все движется медленно, так как оно должно так двигаться", - рассказал он.

"На самом деле, демократия - это безусловная ценность, это держатель свободы и ценности, мы таким образом контролируем наши элиты. Но мы должны понимать, что демократия - это самый большой стопор реформ. То есть реформы в авторитарных условиях происходят значительно быстрее и значительно проще, чем в демократических условиях, когда вы должны собирать консенсус, когда вы не можете просто закрыть какое-то радио, которое говорит плохо о президенте, или просто бросить кого-то в тюрьму. Вы должны постоянно все согласовывать и искать компромисс с людьми, с которыми вы бы даже руки не пожали. И эта демократия и тормозит наши реформы", - добавил Стародубцев.

"Нет смысла сравнивать нас с Грузией или Сингапуром, потому что это две достаточно авторитарные страны. В Сингапуре диктатор находился у власти 35 лет, пересажал и перестрелял кучу людей. Мы много работали с грузинами в Украине, и те люди, которые делали реформы в Грузии и помогали с ними здесь, не понимали, почему в Украине все происходит так неорганизованно. Когда в Грузии была нужна какая-то реформа, то Саакашвили звонил в правительство и говорил, чтобы там готовили закон, а потом звонил в парламент и говорил, что сейчас придет закон - быстро его примите. И грузины не понимали, почему президент не может позвонить в парламент и сказать, чтобы там приняли нужный закон, потому что это демократия. Итак, любой опыт надо изучать и брать на вооружение, но я верю в то, что у нас точно свой путь", - резюмировал он.

"Мы действительно теряем время, но, с моей точки зрения, мы не имеем другого выбора. Мы должны делать реформы с той скоростью, с которой они у нас идут, хотя в 2015 -16 -м году наши реформы шли быстрее. Но мы все равно должны упираться и бороться. Сейчас как раз время почистить нормативку, предпринять какие-то концепты на следующее окно реформ, потому что оно точно будет. Поэтому все разговоры о том, что мы теряем время и скоро умрем, не слишком конструктивные, и у нас нет другого пути, нам все равно нужно двигаться вперед. Реформы в некоторых случаях не могут идти быстрее, в частности, сейчас перед выборами", - констатировал Стародубцев.