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Новости
Украина
17 августа 18, 11:45
Силы ООС сбили российский беспилотник на Донбассе
бпла
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Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тысяч долларов, утверждают украинские военные.
Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тысяч долларов, утверждают украинские военные.

Огневое подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил на Донбассе уничтожило произведенный в России беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который проводил разведку на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 17 августа.

"Вчера, 16 августа, силами и средствами противовоздушной обороны объединенных сил был зафиксирован беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку наших позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. Немедленно дежурные средства ПВО были приведены в боеготовность "Полная". После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны объединенных сил", – говорится в сообщении.

В ходе обследования БПЛА установлено, что аппарат оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

"Отдельные составляющие БПЛА, в частности оптико-электронная система стоимостью около 100 тысяч долларов, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность Российской Федерации к поставке вооружения на Донбасс в интересах оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тыс. долл.", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что Россия таким образом продолжает осуществлять "поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины".
Korrespondent
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