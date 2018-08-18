Силы ООС сбили российский беспилотник на Донбассе

Огневое подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил на Донбассе уничтожило произведенный в России беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который проводил разведку на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 17 августа.

"Вчера, 16 августа, силами и средствами противовоздушной обороны объединенных сил был зафиксирован беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку наших позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. Немедленно дежурные средства ПВО были приведены в боеготовность "Полная". После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны объединенных сил", – говорится в сообщении.

В ходе обследования БПЛА установлено, что аппарат оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

"Отдельные составляющие БПЛА, в частности оптико-электронная система стоимостью около 100 тысяч долларов, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность Российской Федерации к поставке вооружения на Донбасс в интересах оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более 100 тыс. долл.", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что Россия таким образом продолжает осуществлять "поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины".