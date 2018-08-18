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Украина
17 августа 18, 12:27
Киевский фуникулер отремонтирован раньше срока
фуникулер
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Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно. Фуникулер может безопасно перевозить пассажиров.

В понедельник, 20 августа, возобновит работу Киевский фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию КП Киевпастранс в пятницу, 17 августа.

"Первый рейс стартует в 12:00", – говорится в обнародованном сообщении.

В Киевпастрансе отметили, что ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может безопасно перевозить пассажиров.

Напомним, фуникулер в Киеве был закрыт с 17 июля для проведения технического осмотра, регламентных работ и испытаний.

В январе этого года столичный фуникулер был закрыт по техническим причинам. Для обеспечения пассажирских перевозок было организовано автобусное сообщение. Позже стало известно, что причиной остановки фуникулера стала поломка пружины одного из трамваев.
Korrespondent
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