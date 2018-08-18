У Омеляна разработали ответные контрмеры против РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство разработало комплекс контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия России по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях.

“У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, Кабмин их поддержит“, - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Омелян отметил, что на данном этапе преждевременно разглашать эти меры, так как это “должно быть государственное решение“, но подтвердил, что одним из элементов, предлагаемых правительству для утверждения, является ограничение пассажирского сообщения.

“Если мы воюем, то нечего туда ездить… Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жесткими и адекватными“, - сказал министр, добавив, что такими мерами правительство обезопасит украинцев, который все еще на свой риск едут в РФ.

Министр отверг аргументы оппонентов, что такие действия приведут к кризису на рынке перевозок. В качестве примера он привел введенный ранее запрет на прямые полеты в Россию, после которого пассажиропоток вырос вдвое “в направлении цивилизованных стран“.