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Новости
Украина
17 августа 18, 12:33
Ботулизм в Украине набирает обороты
Ботулизм
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Опубликованы свежие данные по заболеваемости ботулизмом в Украине.

Опубликованы свежие данные по заболеваемости ботулизмом в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», их сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны.

По последним данным, с начала года ботулизмом заболели уже восемьдесят украинцев. Из них семь человек — умерли от страшной болезни.

Украинцам, чтобы не рисковать заболеть ботулизмом, советуют в жару не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу. Также в зоне риска — консервы и изделия из мяса, если такие продукты перед употреблением не были обработаны термически.

Признаками болезни называют нарушения зрения и речи, сухость во рту и мышечную слабость.

Также в Минздраве заверили, что в Украине «есть высококачественные антитоксины канадского производства, которые необходимы для немедленного лечения ботулизма».
Fraza.ua
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