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Новости
Украина
17 августа 18, 14:20
Луценко назначил сына Грицака зампрокурора
Олег Грицак
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Ранее Олег Грицак работал в Киевской областной прокуратуре. В Полтаву он переехал вслед за своим руководителем.
Ранее Олег Грицак работал в Киевской областной прокуратуре. В Полтаву он переехал вслед за своим руководителем.

Заместителем прокурора Полтавской области назначен Олег Грицак, сын главы СБУ Василия Грицака. Соответствующее распоряжение 16 августа подписал Генеральный прокурор Юрий Луценко. Информация о назначении обнародована на сайте областной прокуратуры.

До этого с конца 2016 года, Олег Грицак возглавлял отдел надзора по соблюдению законов органами СБУ в прокуратуре Киевской области, а еще раньше работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.

Отметим, что Грицак перешел на новую должность вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве.

Напомним, два года назад сообщалось, что сын главы СБУ будет контролировать ведомство отца.
Korrespondent
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