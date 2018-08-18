Луценко назначил сына Грицака зампрокурора

Заместителем прокурора Полтавской области назначен Олег Грицак, сын главы СБУ Василия Грицака. Соответствующее распоряжение 16 августа подписал Генеральный прокурор Юрий Луценко. Информация о назначении обнародована на сайте областной прокуратуры.

До этого с конца 2016 года, Олег Грицак возглавлял отдел надзора по соблюдению законов органами СБУ в прокуратуре Киевской области, а еще раньше работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.

Отметим, что Грицак перешел на новую должность вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве.

Напомним, два года назад сообщалось, что сын главы СБУ будет контролировать ведомство отца.



