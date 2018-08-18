Украина не будет блокировать транзит товаров из РФ

Украина не намерена блокировать транзит российских товаров. Об этом вечером 16 августа в эфире 5 канала заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Транзит с каждым годом падает. Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину, но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны, мы блокировать транзит не планируем, потому что мы имеем обязательства в рамках ВТО", - сказал он.

Он также отметил, что из-за действий России товарооборот через мариупольский морской торговый порт (Донецкая область) за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичными периодом 2017 года снизился на 10%, а через Бердянский морской торговый порт (Запорожская область) снизился на 16%.

Напомним, накануне Омелян анонсировал "исторический документ" об ограничении сообщения с РФ. "В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Также накануне стало известно, что жена министра Омеляна продает свою продукцию в РФ.



