Рабинович выступает за новую Конституцию

Сразу после выборов необходимо провести всеукраинский референдум по вопросам внесения изменений в Конституцию. Такое мнение в эфире программы “Большой вечер“ на телеканале NewsOne высказал народный депутат Украины, лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович

“Сразу после выборов мы обязательно должны организовать всеукраинский референдум по новой Конституции. И я рад, что сегодня эту идею подхватили практически все партии. Уверен, что новую конституцию обязан будет представить новый президент. А если он будет сильным и порядочным, то он при этом внесет предложение об упразднении поста президента. Потому что это пост, являющийся одним из источников несчастья в нашей стране. Нам надо делать либо президентскую республику, либо парламентскую – нечто среднее не получается“, – заявил политик.

Он подчеркнул, что новая Конституция должна приниматься лишь по итогам широкого всенародного обсуждения.

“Сейчас у нас есть попытки ряда политиков изменить Основной закон. И правильное понимание того, что по Конституции 20-го века нельзя жить в 21-м. Мы это сказали еще четыре года назад, а сегодня это поняли и другие политсилы. При этом новую конституцию мы должны обсуждать все вместе. Это не должна быть “Конституция Тимошенко“, “Конституция Рабиновича“, или “Конституция Порошенко“. Это должна быть Конституция украинского народа, принятая по итогам широкого обсуждения и утвержденная всеми украинцами“, – уверен парламентарий.

Лидер партии “За життя“ рассказал о том, какие именно изменения в Основной закон должны обсуждаться на референдуме.

“К изменению Конституции надо подходить с очень простыми критериями. В ней необходимо закрепить, какой именно у нас будет страна, как будет проходить ее развитие. Проще говоря, будет ли она блоковой, или внеблоковой; нейтральной, или не нейтральной; каким будет направление ее движения. После того, как народ на референдуме ответит на эти вопросы, и в Основной закон будут внесены изменения, мы должны на 10 лет запретить прикасаться к любому его пункту“, – подытожил Вадим Рабинович.