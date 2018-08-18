Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.46
USD
27.67
RUB
0.41
EUR
31.61
USD
27.82
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 августа 18, 15:21
В Украине запретят автобусы без ремней безопасности
Автобус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министерство инфраструктуры разработало проект постановления, по которому с января 2019 года запрещается перевозка пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Министерство инфраструктуры разработало проект постановления, по которому с января 2019 года запрещается перевозка пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых преобразований в морской отрасли" 17 августа в Киеве.

Также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном таксометром.

Источник: https://censor.net.ua/n3081771
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Ровенской области перевернулся автобус (ФОТО, ВИДЕО)
Смертельное ДТП на Житомирщине: 10 погибших. ФОТО
В Германии в автобусе неизвестный ранил ножом 14 пассажиров
Маршрутка-виновница ДТП на Житомирщине была неисправной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В украинский язык вернут "репрессированные" нормы
noimageОмелян назначил Смелянского гендиректором "Укрпочты"
noimageНа рынке "Петровка" штрафуют продавцов российской литературы
noimageРабинович выступает за новую Конституцию
noimageУкраина не будет блокировать транзит товаров из РФ
Лента новостей