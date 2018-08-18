В Украине запретят автобусы без ремней безопасности

Министерство инфраструктуры разработало проект постановления, по которому с января 2019 года запрещается перевозка пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых преобразований в морской отрасли" 17 августа в Киеве.

Также будет запрещена перевозка более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном таксометром.

Источник: https://censor.net.ua/n3081771