Омелян назначил Смелянского гендиректором "Укрпочты"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий контракт с ним подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян в пятницу.

"То, что делает Игорь Смелянский в "Укрпочте", - фантастические вещи, которые еще несколько лет назад считались вообще недостижимыми. Когда мы говорим об электронной коммерции, обновлении подвижного состава и закупке новых компьютеров, недавнем объявлении строительства нового логистического центра - это все достижения Смелянского и его команды", - подчеркнул В.Омелян.

В свою очередь, И.Смелянский отметил, что стоящая на сегодня перед ним и его командой задача - реализовать потенциал компании в полной мере.

Новый контракт с И.Смелянским заключен сроком на три года (до 30 июня 2021 года).

Как сообщалось, Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить И.Смелянского гендиректором "Укрпочты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта с И.Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.

Однако затем И.Смелянский написал министру инфраструктуры В.Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года. Среди необходимых условий нового контракта – возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.