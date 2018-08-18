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Новости
Украина
17 августа 18, 22:33
В украинский язык вернут "репрессированные" нормы
украинский язык
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В Минобразования решили вернуться к истокам.
Министерство образования и науки Украины решило вернуть в украинский язык ряд норм "репрессированного" правописания 1919 года. С таким заявлением выступила глава МОН Лилия Гриневич.

- В Украине обнародован проект – проект нового правописания украинского языка. Я недаром назвала два слова – проект и проект. Потому что первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в тридцатые годы. Был расстрелян Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность, - приводит слова Гриенвич агентство Укринформ.

Среди новшеств предлагается вернуть букву "и" в окончаниях родительного падежа. По мнению министра, даже такие незначительные изменения будут иметь большое значение.

Что изменится

В проекте предусматривается возможность употребления и в начале слова перед согласными н и р (інди́к — инди́к, і́род — и́род), в начале глагола и́кати и существительного и́кавка, в начале иностранных слов типа ийбен, ич-оба.

Проект также санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения — можно будет писать как ка́федра, так и кате́дра, как міфоло́гія, так и мітоло́гія.

Звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] будет всегда передаваться буквами є, ї, ю, я: Хаям вместо Хайям, Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє.
Предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів годúни, пів Кúєва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзáхист).

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