В украинский язык вернут "репрессированные" нормы

Министерство образования и науки Украины решило вернуть в украинский язык ряд норм "репрессированного" правописания 1919 года. С таким заявлением выступила глава МОН Лилия Гриневич.





- В Украине обнародован проект – проект нового правописания украинского языка. Я недаром назвала два слова – проект и проект. Потому что первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в тридцатые годы. Был расстрелян Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность, - приводит слова Гриенвич агентство Укринформ.





Среди новшеств предлагается вернуть букву "и" в окончаниях родительного падежа. По мнению министра, даже такие незначительные изменения будут иметь большое значение.





Что изменится





В проекте предусматривается возможность употребления и в начале слова перед согласными н и р (інди́к — инди́к, і́род — и́род), в начале глагола и́кати и существительного и́кавка, в начале иностранных слов типа ийбен, ич-оба.





Проект также санкционирует букву ґ для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґе́те, Ґулліве́р, Ва́ско да Ґа́ма (но возможно привычное написание с г). Аналогичный компромисс предлагается для буквы ф в словах греческого происхождения — можно будет писать как ка́федра, так и кате́дра, как міфоло́гія, так и мітоло́гія.





Звук [j] в звукосочетаниях [je], [ji], [ju], [ja] будет всегда передаваться буквами є, ї, ю, я: Хаям вместо Хайям, Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє.

Предлагается писать слово пів с существительными отдельно, если имеется в виду половина (пів годúни, пів Кúєва). Если пів с существительным составляет единое понятие, они пишутся вместе (півзáхист).





ТЕМ ВРЕМЕНЕМ





Климкин предложил украинцам перейти на латиницу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимой дискуссию в обществе о возможном переходе Украины на латиницу. Он отметил, что такое предложение было озвучено польским историком и журналистом Земовитом Щереком во время дискуссии о роли Украины в центральноевропейском сообществе.