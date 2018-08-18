Украина освобождает Донбасс: чего ждать дальше

Командующий ООС Сергей Наев 16 августа отчитался о достижениях военных за 100 дней работы в новом формате. Помимо прочего, он отметил, что Вооруженные силы взяли под контроль 15 кв. км украинской территории, в частности под украинский флаг были возвращены населенные пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область), которые ранее находились в так называемой серой зоне, однако по Минским договоренностям принадлежали украинской стороне.

Принадлежность тех или иных населенных пунктов на территории Луганской и Донецкой областей четко выписаны в первых Минских договоренностях за сентябрь 2014 года - именно той линии разграничения, что там указана, должны придерживаться украинские военные и пророссийские боевики.

Нарушая Минские соглашения, террористы продолжали захватывать украинские территории, несмотря на линию разграничения, тем самым фактически отодвинув ее вглубь нашего государства. Это достаточно хорошо видно на карте, которая сравнивает линию фронта по состоянию на 19 сентября 2014 года и 11 февраля 2015 года - как раз когда были подписаны вторые договоренности.

Сравнение границ зоны АТО сентября 2014 - февраль 2015 Графика "Медуза"

Сравнение границ зоны АТО сентября 2014 - февраль 2015 Графика "Медуза"

По результатам переговоров "нормандской" четверки в феврале 2015 года, была достигнута договоренность о создании 50-километровой буферной зоны, так называемой серой зоны. Украинские войска отводят тяжелое вооружение на 25 км от фактической линии, а сепаратисты - от той, что была зафиксирована в минском протоколе 19 сентября 2014.

"Если просто, то "серая зона" - это зона, которая находится между позициями наших военных и террористическими войсками "Л/ДНР". Буферная зона с одной стороны способствует прекращению огня или предупреждает какие-то незапланированные инциденты между военными, а с другой, - в эту зону попадают населенные пункты", - сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Территории, попавшие в буферную зону, по факту стали бесконтрольными, на территорию могли заходить как боевики непризнанных республик, так и украинские военные. Так можно ли считать успехом взятие под контроль поселков, которые не контролировались пророссийскими террористами?

"Нет понятия "серая зона" в правовой плоскости, есть линия разграничения, установленная в соответствии с Минскими договоренностями, и она является тем фактором, который должны соблюдать и террористические организации, и украинская сторона", - сообщил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

"Согласно договоренностям и линии разграничения, эти территории принадлежат Украине. Поэтому ВСУ постепенно возвращают то, что должно принадлежать нашему государству, не нарушая Минские соглашения", - пояснил он.

Интересная история случилась со взятием под контроль н.п. Золотое-4 в июле 2018 года. Событие быстро подхватили украинские СМИ, однако в то же время появилась информация о том, что данный поселок находился под контролем Украины еще с лета 2014 года. Представитель ОБСЕ также сообщил, что они ни разу не фиксировали присутствие боевиков в поселке Золотое-4. Почему же там отсутствовали представители государственных органов власти?

"По Минским соглашениям Золотое-4 находилось под контролем Украины, но вооруженные формирования постоянно проводили обстрелы поселка, поэтому до определенного периода зайти на его территорию было невозможно. Сейчас военным командованием было избрано время, выгодное для нас в тактическом и стратегическом отношении", - рассказал Богдан.

О необходимости взятия под контроль украинских военных Золотого-4 в интервью сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, который также подтвердил отсутствие боевиков в этом поселке, однако пояснил, что там постоянно работали ДРГ противника.

"Дело в том, что эта территория подконтрольной Украине не была, потому что там не было украинской власти, не было полицейских отделений - это была "серая зона", там никого не было. Туда постоянно заходили ДРГ боевиков, некоторые в гражданской одежде, прощупывали наши взводные опорные пункты, делали провокации. И для того чтобы обеспечить безопасность мирного населения этого населенного пункта, чтобы там была украинская власть, чтобы там был отдел полиции, чтобы там работала школа, было принято такое решение", - заявил военный.

Линия разграничения по Минским соглашениям, сентябрь 2014

Если же так называемая серая зона - юридически непризнанный термин, а по Минским договоренностям есть определенные населенные пункты, которые должны быть подконтрольны Украины, хотя и находятся в буферной зоне, почему же занятие этих позиций идет так медленно?

"Во-первых, надо создать соответствующие оперативные тактические условия. Не может быть так, что взять, привлечь авиацию, артиллерию, бомбить, стрелять, выгонять и после этого заходить. Такое не будет делаться. Создается определенный оперативный или тактический сценарий, он рассматривается, оценивается ситуация, и после этого принимается решение о вхождении на территорию", - пояснил военный эксперт Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Игорь Козий.

Все опрошенные эксперты отказались давать прогноз по будущим успехам ВСУ по продвижению в буферной зоне, хотя и не исключают, что подобная тактика сохранится и в дальнейшем. А Алексей Мельник считает необходимым такие действия украинских военных по восстановлению контроля над поселкам, входящих в "серую зону".

"Государство должно сделать все, чтобы облегчить страдания людей, которые находятся на той территории, обеспечить их предметами первой необходимости - те же вопросы пересечения границы, выплаты пенсий, гуманитарная помощь. Если для этого нужно, чтобы те территории контролировали военные, то конечно, это имеет смысл", - сказал военный эксперт.

Кстати, сам руководитель ООС Сергей Наев заявлял, что Объединенные силы не отойдут от тактики мирного освобождения населенных пунктов, которые должны находиться под контролем Украины. Судя по этому, мы можем ожидать новых позитивных сообщений о достижениях ВСУ.

Источник: obozrevatel.com

