Транспорт Киева изменит маршруты из-за репетиции парада

Из-за тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники 18 августа ориентировочно с 16:45 до 19:00 будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Так, движение указанных маршрутов будет временно приостановлено:

автобусы маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40а;

трамваи маршрута № 18.

С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения транспортных средств на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской к ул. Хрещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик к Европейской площади и во время прохождения колонн предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

автобусов маршрута № 5 - от ул. Изюмской к ул. Деловой;

автобусов маршрута № 20 - от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";

автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади;

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 62 - от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемута) до ул. Тарасовской;

автобусов маршрута № 114 - от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по существующему маршруту, далее - ул. Хорива - ул. Почайнинская - ул. Сковороды - Контрактовая площадь - ул. Межигорская - ул. Электриков - ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту;

автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";

автобусов маршрута № 137Н от станции метро "Харьковской" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянской, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрута № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай)до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

троллейбусов маршрута № 91Н от ул. Милославской до станции метро "Лыбедская".

Как сообщалось ранее, в Киеве с 22 августа вводится новый ночной троллейбусный маршрут. Открывается новый троллейбусный маршрут № 94Н. Перевозки пассажиров будут организованы по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.