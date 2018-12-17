В 2019 году между партиями разделят больше 550 млн грн

В 2019 году политические партии получат в сумме 565,7 млн грн - это 75% бюджета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В текущем 2018 год партии на финансирование своей уставной деятельности получили 513,7 млн грн.

Сумма на следующий год стала больше, потому что стал больше прожиточный минимум, который учитывается для расчета объема финансирования парламентских политических партий.

Ранее НАПК призвало усилить контроль за финансированием политических партий - запретить взносы от юридических лиц, основателями которых являются иностранных юридические лица, а также взносы от лиц, которых невозможно идентифицировать по предоставленной информации.