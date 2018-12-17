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Новости
Украина
15 декабря 18, 17:35
В УПЦ МП отреагировали на участие своих иерархов в соборе
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В Московском патриархате заявили, что все иерархи, которые пришли на собор, больше не имеют к ним никакого отношения и "создают новую церковь"

Иерархи УПЦ Московского патриархата, которые приняли участие в объединительном соборе, "создают новую церковь и туда переходят". Об этом сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, передает украинская служба Би-би-си.

Он отметил, что эти церковники к УПЦ МП "больше не имеют отношения".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространятся какие-то действия. Мы только констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптихе каноничных епископов Украины они больше не значатся", - пояснил Климент.

По его словам, эти иерархи "сами захотели отлучить себя от церкви".

Сегодня утром в Софии Киевской начался объединительный собор украинских православных церквей, где будет избран предстоятель, который и получит томос от Вселенского патриархата.

По информации источников LIGA.net, епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата
liga.net
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