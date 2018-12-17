Объединительный собор избрал главу Украинской церкви. ВИДЕО

Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщают источники LIGA.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).

Голосование проходило в два тура.

Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.

Позже президент Петр Порошенко и глава единой украинской православной поместной церкви Епифаний поднялись на сцену у храма Софии.

Президент поздравил украинцев с созданием единой церкви и избранием ее предстоятеля.