Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.47
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 декабря 18, 17:50
Объединительный собор избрал главу Украинской церкви. ВИДЕО
Епифаний.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата

Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщают источники LIGA.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).

Голосование проходило в два тура.

Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.

Позже президент Петр Порошенко и глава единой украинской православной поместной церкви Епифаний поднялись на сцену у храма Софии. 

Президент поздравил украинцев с созданием единой церкви и избранием ее предстоятеля.
liga.net
Ещё по теме:
Объединительный собор состоится в декабре
На Банковой раскрыли повестку дня объединительного собора
РФ разместила возле Украины ракетные комплексы "Искандер"
Около Софийского собора усилены меры безопасности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Епифания гектары земли, дом под Киевом, квартира 100 м²
noimageЧто будет делать Порошенко, если не победит на выборах?
noimageПорошенко озвучил планы Украины на ближайшие 5 лет
noimageПогода в Украине на начало недели
noimageНовинский: Порошенко тщательно скрывает свои договорённости
Лента новостей