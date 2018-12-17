Оппоблок провел съезд и изменил устав партии

Сегодня, 15 декабря, в Киеве Оппозиционный блок провел восьмой съезд партии. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Съезд проходил в закрытом от прессы режиме.

Сопредседатель партии Борис Колесников сообщил в комментарии LIGA.net, что на съезде присутствовали 148 из 168 делегатов, которые представляли 18 партийных организаций.

Еще одного сопредседателя партии Юрия Бойко, нардепа от Оппоблока Сергея Левочкина и других представителей этой группы на съезде не было.

Колесников отметил, что, несмотря на это, съезд состоялся и был легитимным. На нем было принято решение публично обсудить кандидатуру Александра Вилкула и выдвинуть его от партии в президенты на следующем съезде в январе.

Также съезд принял новую редакцию устава. Согласно изменениям, партией теперь руководят не два сопредседателя, а политсовет партии. Главой политсовета избрали Колесникова, а в его состав вошли руководители областных организаций и нардепы из группы олигарха Рината Ахметова.

При этом сьезд не принимал решение об исключении из состава партии Бойко, Левочкина и прочих представителей группы "газовиков".

Раньше Бойко обратился в полицию с заявлением о "подделке официальных документов партии", из-за писем о недееспособности политсовета Оппоблока и проведении 15 декабря съезда. В партии назвали заявление Бойко доносом.

20 ноября депутатов Бойко и Левочкина исключили из фракции Оппоблока в Верховной Раде. 9 ноября Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".