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Новости
Украина
15 декабря 18, 17:46
Россияне вбросили фейк о захвате храма УПЦ в Виннице
Винница
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Информация о якобы захвате винницкого Спасо-Преображенского собора - фейк и провокация

"Союз православных журналистов" вбросил фейковое и провокативное сообщение о якобы захвате в Виннице Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщает пресс-службы Винницкой епархии.

В фейковом сообщении говорится, что собор якобы захватили после утренней службы. Информацию уже подхватили российские пропагандистские СМИ.

На самом деле в храме все спокойно, заканчиваются богослужения.

Отмечается, что здание собора - часть памятки архитектуры национального значения, оно является собственностью Украины и находится под ее охраной.

Накануне 14 декабря Винницкий совет обороны предупредил граждан, что лучше воздержаться от противоправных действий на религийной основе.

Ранее в УПЦ Московского патриархата заверили, что не собираются срывать сегодняшний объединительный собор и устраивать провокации. В СБУ предупреждали, что в рамках дестабилизации ситуации в Украине российские спецслужбы готовят кровавые провокации во время крестных ходов.

Сегодня в Софии Киевской проходит объединительный собор православных украинских церквей, где будет избран предстоятель, который и получит томос от Вселенского патриархата.
liga.net
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