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Новости
Украина
15 декабря 18, 18:34
Сегодня основана объединенная украинская церковь -Порошенко
Собор
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Президент Петр Порошенко подчеркнул, что новая украинская церковь - это церковь без молитвы за российскую власть и войско

Сегодня на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Об этом заявил президент Петр Порошенко, представляя новоизбранного главу украинской поместной церкви.

"Что это за церковь? Это церковь без Путина. Без Кирилла. Без молитвы за российскую власть и войско. (...) Там, где сегодня махают российским кадилом, завтра бьют российскими Градами", - сказал президент, отметив, что этой церкви надо время на установление и расширение.

Президент подчеркнул, что создание объдиненной церкви стало возможным благодаря позиции Вселенского патриарха Варфоломея и Константинопольской церкви.

Порошенко также поблагодарил предстоятеля УПЦ КП Филарета, главу УАПЦ Макария и тех иерархов УПЦ МП, которые пришли на собор.

Президент заверил, что государство не вмешивается в церковные дела и будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с РПЦ.

Епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит томос от Вселенского патриархата - так сегодня решил объединительный собор.

liga.net
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