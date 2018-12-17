Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.47
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 декабря 18, 19:23
Погиб украинский военный от пули оккупанта в Донбассе
пуля
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один военнослужащий получил ранения

Сегодня в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, еще один боец объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели 9 обстрелов позиций объединенных сил.

Враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оккупанты стреляли по опоным пунктам объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, а у Водяного и Чермалыка.

14 декабря на передовой от ранений погибли два десантника 79-й бригады ВСУ. Военнослужащие - из Днепропетровской и Кировоградской областей.

13 декабря в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один скончался в боевом выходе от сердечного приступа.
liga.net
Ещё по теме:
Медведев посетил парад оккупантов в Севастополе
Военное положение Украина вводит в электоральных целях
За сутки на Донбассе шесть обстрелов, потерь нет
ОБСЕ: Боевики в Донбассе используют лазерное оружие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Епифания гектары земли, дом под Киевом, квартира 100 м²
noimageЧто будет делать Порошенко, если не победит на выборах?
noimageПорошенко озвучил планы Украины на ближайшие 5 лет
noimageПогода в Украине на начало недели
noimageНовинский: Порошенко тщательно скрывает свои договорённости
Лента новостей