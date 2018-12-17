Погиб украинский военный от пули оккупанта в Донбассе

Сегодня в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, еще один боец объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По состоянию на 18:00 российские оккупационные войска провели 9 обстрелов позиций объединенных сил.

Враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оккупанты стреляли по опоным пунктам объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, а у Водяного и Чермалыка.

14 декабря на передовой от ранений погибли два десантника 79-й бригады ВСУ. Военнослужащие - из Днепропетровской и Кировоградской областей.

13 декабря в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий, еще один скончался в боевом выходе от сердечного приступа.