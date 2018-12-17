Автокефальная церковь Украины утверждена. Самое главное.ФОТО

В Киеве 15 декабря в Софийском соборе состоялся объединительный собор, на котором утвердили будущую поместную православную украинскую церковь и выбрали главу - митрополита Епифания.

На соборе присутствовали президент Петр Порошенко и архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.

На объединительном соборе православных церквей в Киеве украинские иерархи регламент работы и статут автокефальной поместной православной церкви Украины.

Проект будущей украинской церкви был одобрен синодом Вселенского патриархата 29 ноября 2018 року.

Митрополит Эммануил Галльский, возглавлявший объединительный собор, привез документ в Украину из Стамбула на рассмотрение представтелями украинских церквей для одобрения компромисных формулировок в тексте.

На соборе также избрали главу новой автокефальной православной церкви, им стал митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Сегодня, 15 декабря, этот день войдет в историю как священный, день создания автокефальной поместной православной церкви Украины, день окончательного обретения независимости от России", - написал в Twitter президент Петр Порошенко.

Украинский президент назвал новую церковь "без Путина, без Кирилла, без молитвы за российские власти и российское войско, которое убивает украинцев".

Порошенко подчеркнул, что гарантирует уважение со стороны властей к тем верующим, которые решат остаться прихожанами УПЦ МП. Он также гарантировал защиту прав священников и мирян Московского патриархата, которые "добровольно решат выйти из-под Москвы".





































Что известно о митрополите украинской церкви

Митрополит Епифаний (в миру Сергей Думенко) родился в феврале 1979 года в Одесской области. Входит в ближайшее окружение Филарета.

В 2003 году закончил Киевскую духовную академию, начав свое служение в УПЦ Киевского патриархата. В 2007 году был пострижен в монашество с именем Епифаний. С 2010 года он занимает место ректора Киевской православной богословской академии.

В 2013 году был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского. Он также стал патриаршим наместником, то есть преемником патриарха Филарета на случай его кончины.

Он должен будет прибыть в Стамбул, где в рамках специальной процедуры, предусматривающей и его сослужение с Вселенским патриархом, он получит томос, подписанный всеми членами синода Константинопольского патриархата.

Порошенко, митрополит Епифаний и митрополит Галльский Эммануил / Пресс-служба АП

Именно вручение томоса можно будет считать моментом рождения независимой украинской церкви.

Предстоятель будущей автокефальной поместной православной церкви в Украине Епифаний после собора на Софийской площади заявил: "Мы сумели объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь".



Он поблагодарил всех присутствующих на Софийской площади за поддержку и молитвы.

"Это настолько нас вдохновляло, что мы преодолели все те преграды, которые были на этом нелегком пути", - сказал он.

Пресс-служба АП





Кто принимал участие

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил председательствовал на соборе. На нем также присутствовал и выступал президент Украина Петр Порошенко.

Константинополь приглашал принять участие в объединительном соборе всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Каждый из приглашенных иерархов мог взять с собой еще двух человек - одного священника и одного монаха или мирянина. Они также обладают правом голоса.

В соборе приняли участие более 40 иерархов УПЦ КП, 14 - УАПЦ и два от УПЦ МП - митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. Всего - 190 человек.





Реакция РПЦ и МП

Как известно, Русская православная церковь и Московский патриархат против независимости УПЦ и всячески подвергали критике действия Константинопольской церкви и украинских властей.

15 октября, через несколько дней после запуска процесса предоставления Украине томоса, РПЦ разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом. За ней последовала УПЦ МП и Беларусь. РПЦ объявила Константинополь раскольниками.

15 декабря, в день объединительного собора, в РПЦ назвали его "советом нечестивых" и осудили участие двоих иерархов УПЦ МП.

"Из 90 архиереев 88 воздержались от участия в "объединительном соборе", направленном на разрушение канонической церкви и создание вместо нее некоей новой церковной структуры с сильной степенью зависимости от Константинопольского патриархата. И лишь двое отправились на "совет нечестивых", - заявил глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что объединительный собор "направлен на разрушение".

"Но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Если бы апостолов было 90, можно было бы ожидать, что Иуд окажется шесть или семь, а не двое", - сказал он.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принявшие участие в соборе к ним "больше не имеют отношения".

"Мы лишь будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптиху канонических епископов Украины они больше не значатся", - заявил Климент.





Текст томоса

29 ноября в Стамбуле завершилось трехдневное заседание синода Вселенского патриархата. На нем окончательно приняли решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

По итогам Константинопольская церковь опубликовала коммюнике с результатами голосования, в котором говорится, что Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии церкви Украины, а также в ожидании предоставления патриархального и синодального томоса, Священный Синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви", - говорится в документе.

Президент Украины Петр Порошенко в видеобращении рассказал подробности того, что не вошло в коммюнике - на заседании был одобрен текст томоса, а также принято решение о созыве объединительного православного собора.

По данным СМИ, текст томоса - на трех страницах, он подготовлен в окончательном виде и правки в него вноситься не будут.

Советник президента Украины Ростислав Павленко, который в эти дни был в Стамбуле, рассказал, что томос предусматривает полную независимость украинской церкви.

"Фактически провозглашена независимость Украинской православной церкви. Приняты документы, которые станут публичными - каждый в свое время", - сказал Павленко.

Советник президента подчеркнул, что томос вручат после объединительного собора новоизбранному предстоятелю независимой Украинской православной церкви.

"И именно поэтому, возможно, возникли вопросы - есть томос, или его нет. Томос есть. Его положения выкристаллизованы и предложены на собор, где будут внесены в Устав новой церкви", - объяснил Павленко.





Как УПЦ шла к автокефалии: ключевые даты

- Украинская автокефальная православная церковь была основана в 1921 году, когда часть православного духовенства в Украине выступила за создание самостоятельной церкви. В 1930 году УАПЦ объявила о самороспуске. Свою деятельность церковь возобновила в 1989 году.

- В 1990 году Архиерейским собором РПЦ была учреждена Украинская православная церковь Московского патриархата в качестве независимой и самостоятельной церкви в составе МП. Ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины.

- Возглавлявший УПЦ МП митрополит Филарет пытался получить полную независимость украинской церкви (автокефалии). После неудачи с автокефалией в 1992 году была образована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Тогда РПЦ лишила Филарета сана после отказа покинуть пост добровольно. В 1997 году Русская православная церковь вовсе отлучила Филарета и предала анафеме.

- В 2007 году президент Виктор Ющенко заявил о необходимости создания в Украине единой поместной православной церкови.

- Патриарх Филарет в 2010 году сообщил о начале переговоров с Московским патриархатом о возможном объединении церквей. Однако, по мнению Киевского патриархата, МП только "имитировали диалог".

- 30 ноября прошлого года РПЦ объявила, что патриарх Филарет написал Кириллу и Архиерейскому собору письмо с "просьбой о прощении" и предложениями о преодолении церковного раскола.

Филарет уточнил, что слова о прощении являются традиционным обращением о молитве, а не признанием вины. УПЦ КП тогда заявила о готовности к диалогу с РПЦ, только для признания автокефалии, но не воссоединения.

- 17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о планах призвать Константинополь издать томос о единой православной церкви в Украине и предоставить автокефалию. К обращению присоединились УПЦ КП и УАПЦ.

- 22 апреля Вселенский патриархат принял это обращение к рассмотрению и запустил процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

- 11 октября Священный синод Константинопольской церкви отменил документ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также с глав неканонических церквей в Украине - УПЦ КП и УАПЦ - была снята анафема.

- 15 октября РПЦ ответила разрывом евхаристического общения с Вселенским патриархатом в Константинополе.

- 10 октбяря Верховная Рада приняла решение о передаче Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве - исторического сооружения, созданного по проекту архитектора Растрелли. Его передали для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

- 2 ноября стало известно, что после объединительного собора и предоставления томоса новая церковь будет называться Православная церковь в Украине.

Представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов заявил, что Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус РПЦ.

Он подчеркнул, что существование в Украине УПЦ МП практически прекратилось с момента отмены Константинопольским патриархатом 11 октября акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви.

- 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

- 13 ноября Порошенко встретился с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Встреча проходила в закрытом режиме.

- 27-29 ноября в Стамбуле проходило заседание синода Вселенского патриархата, на котором утвердили текст томоса для Украины.

- 15 декабря в Софии Киевской состоялся объединительный собор православных церквей Украины.



