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Новости
Украина
15 декабря 18, 19:46
В Одессе горели почта, шиномонтаж и склад мебели. ВИДЕО+ФОТО
пожар
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На то, чтобы погасить огонь, у спасателей ушло почти 3 часа. Жертв и пострадавших нет.
На то, чтобы погасить огонь, у спасателей ушло почти 3 часа. Жертв и пострадавших нет.

В Одессе на Николаевской дороге произошло масштабное возгорание. Огонь охватил здание, в котором находятся отделение "Новой почты", шиномонтаж и мебельный склад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

По словам очевидцев, пожар начался с помещения, где собирали мебель, а пока вызывали пожарных, огонь перекинулся на "Новую почту" и дальше.

Зданию больше ста лет, оно построено в начале ХХ века. Строение почти полностью выгорело, крыша обвалилась.

В ГСЧС сообщили, что пламя охватило площадь в 1100 квадратных метров. На то, чтобы его погасить, ушло почти 3 часа. С огнем боролись 60 человек и 12 единиц спецтехники.
censor.net.ua
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