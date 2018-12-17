Опубликовано фото погибшего пилота при крушении Су-27

Сегодня в катастрофе истребителя Су-27 погиб военный летчик майор Александр Фоменко. В пресс-центре командования Воздушных Сил ВСУ опубликовали фотографию пилота.

Истребитель упал при заходе на посадку вблизи поселка Озерное Житомирской области.

Майор Фоменко родился в 1975 году в Шостке Сумской области. В армии - с 1992 года. Фоменко - военный летчик 1-го класса, в 2014 году участвовал в АТО. У него остались жена и дочь.

Сегодня, 15 декабря, около 15 часов в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился истребитель Су-27. Летчик погиб.